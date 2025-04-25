У Польщі почали видавати пільгові кредити для бізнесу на участь у відбудові України

Польща розпочала реалізацію програми на 250 млн злотих для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

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Польща виділила 250 млн злотих або приблизно 58,25 млн євро на пільгові кредити для компаній, які залучатимуться до проєктів з відбудови України. Програма стартувала з 22 квітня, повідомило Міністерство економіки України.

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Максимальна сума одного кредиту становить 10 млн злотих (2,33 млн євро), процентна ставка – 2%, а термін погашення – 12 років. Заявки почали приймати три компанії-партнерки польського Bank Gospodarstwa Krajowego.

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Кредити можна використати на інвестиції, оборотний капітал, розвиток експорту й імпорту, а також співпрацю між польськими й українськими підприємствами.

За умовами програми "Кредит для участі у відбудові України" пільгові кредити підуть на транспортування, логістику, зберігання товарів і будівельних матеріалів, розвиток інфраструктури, зокрема доріг, залізниць, енергетики, водопостачання, громадського та житлового будівництва.

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Окрім того, фінансується підготовка техніко-економічного обґрунтування, дослідження й інвестиційні проєкти, а також діяльність медичних компаній, включно з виробництвом таких продуктів, як протези та перев'язувальні матеріали, що призначені для України.

Під умови пільгового кредитування підпадає імпорт послуг і продукції від контрагентів з України й надання товарів і послуг компаніям, які беруть участь у відбудові економіки України, безпосередньо супроводжуючи їх діяльність.

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Окрім того, коштом кредитів можна придбати нерухомість у Польщі для будівництва складів, фабрик чи заводів, якщо це пов’язано з інвестиційною метою. Деяким галузям надаються додаткові преференції.