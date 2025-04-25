В Польше начали выдавать льготные кредиты для бизнеса на участие в восстановлении Украины

Польша начала реализацию программы на 250 млн злотых для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине

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Польша выделила 250 млн злотых или примерно 58,25 млн евро на льготные кредиты для компаний, которые будут привлекаться к проектам по восстановлению Украины. Программа стартовала с 22 апреля, сообщило Министерство экономики Украины.

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Максимальная сумма одного кредита составляет 10 млн злотых (2,33 млн евро), процентная ставка – 2%, а срок погашения – 12 лет. Заявки начали принимать три компании-партнера польского Bank Gospodarstwa Krajowego.

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Кредиты можно использовать на инвестиции, оборотный капитал, развитие экспорта и импорта, а также на сотрудничество между польскими и украинскими предприятиями.

По условиям программы "Кредит для участия в восстановлении Украины" льготные кредиты пойдут на транспортировку, логистику, хранение товаров и строительных материалов, развитие инфраструктуры, в том числе дорог, железных дорог, энергетики, водоснабжения, общественного и жилищного строительства.

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Кроме того, финансируется подготовка технико-экономического обоснования, исследования и инвестиционные проекты, а также деятельность медицинских компаний, включая производство таких продуктов как протезы и перевязочные материалы, предназначенных для Украины.

Под условия льготного кредитования попадает импорт услуг и продукции от контрагентов из Украины и предоставление товаров и услуг компаниям, участвующим в восстановлении экономики Украины непосредственно сопровождая их деятельность.

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Кроме того, за счет кредитов можно приобрести недвижимость в Польше для строительства складов, фабрик или заводов, если это связано с инвестиционными целями. Некоторым отраслям предоставляются дополнительные преференции.