У США сповільнилася інфляція. Ще не позначився ефект торгових війн Трампа

Очікується, що торгові війни призведуть до сплеску інфляції в США вже найближчими місяцями

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція у США сповільнилася до 2,8% у лютому з 3% у січні та 2,9% у грудні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані американського Міністерства праці.

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Місячна інфляція прискорилася на 0,2% порівняно з 0,5% у січні. Цільовий показник центрального банку США з інфляції – 2%.

Сповільнення інфляції — тимчасове явище, і в наступні місяці очікується підвищення вартості більшості товарів через запровадження Сполученими Штатами агресивних мит на імпорт, зазначають в агентстві.

Адміністрація президента США Дональда Трампа з березня посилила політику підвищення тарифів на імпорт, збільшивши мита на китайські товари до 20% і на 25% на канадський та мексиканський імпорт (частина цих мит була незабаром скасована).

Також набули чинності нові мита на сталь і алюміній, що викликало запровадження мит у відповідь з боку Євросоюзу.

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На майбутній сплеск інфляції в США вказує показник індексу споживчих настроїв, який у лютому сягнув восьмимісячного мінімуму. Індекс інфляційних очікувань зріс до 36-місячного максимуму.

Джерело: Reuters