В США замедлилась инфляция. Еще не сказался эффект торговых войн Трампа

Ожидается, что торговые войны приведут к всплеску инфляции в США уже в ближайшие месяцы

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Годовая инфляция в США замедлилась до 2,8% в феврале с 3% в январе и 2,9% в декабре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американского Министерства труда.

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Месячная инфляция ускорилась на 0,2% по сравнению с 0,5% в январе. Целевой показатель центрального банка США по инфляции – 2%.

Замедление инфляции — временное явление, и в следующие месяцы ожидается повышение стоимости большинства товаров из-за ведения Соединенными Штатами агрессивных пошлин на импорт, указывают в агентстве.

Администрация президента США Дональда Трампа с марта усилила политику повышения тарифов на импорт, увеличив пошлины на китайские товары до 20% и на 25% на канадский и мексиканский импорт (часть этих пошлин была вскоре отменена).

Также вступили в силу новые пошлины на сталь и алюминий, что вызвало ответные пошлины со стороны Евросоюза.

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На будущий всплеск инфляции в США указывает показатель индекса потребительских настроений, который в феврале достиг восьмимесячного минимума. Индекс инфляционных ожиданий вырос до 36-месячного максимума.

Источник: Reuters