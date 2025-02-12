В США ускорилась инфляция. Компании повышают цены в ожидании торговых войн

Импортные тарифы Трампа уже влияют на инфляцию в США

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Годовая инфляция в США ускорилась до 3% в январе по сравнению с 2,9% в декабре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американского Министерства труда.

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За месяц потребительские цены выросли на 0,5%.

Как отмечают в агентстве, американские предприятия начинают понемногу повышать цены на свою продукцию в ожидании введения администрацией Трампа пошлин на импортные товары.

В начале февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары, но через несколько дней приостановил на месяц введение тарифов. Уже введена пошлина в 10% на китайские товары и 25% на импорт стали и алюминия. Экономисты ожидают, что эти тарифы ускорят инфляцию.

Целевой показатель центрального банка США по инфляции – 2%.

Согласно регулярному опросу Мичиганского университета годовые инфляционные ожидания потребителей подскочили до 15-месячного максимума в начале февраля. Домохозяйства ожидают "негативного влияния тарифной политики".