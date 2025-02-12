Темпы инфляции в начале года оказались выше, чем ожидалось. НБУ назвал причины

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Темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше только что опубликованного прогноза Национального банка Украины. Об этом идет речь на сайте регулятора.

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Пресс-служба НБУ пояснила, что фактическая инфляция превысила прогноз НБУ по трем основным причинам: более существенный, чем ожидалось, рост административно регулируемых цен на товары и услуги; ускоренный рост стоимости рыночных услуг; а также налоговые и регуляторные изменения.

НБУ сохраняет уверенность в том, что инфляция вернется ко снижению во второй половине 2025 года и будет двигаться к целевому показателю в 5%.

Основными факторами роста цен в январе были:

→ сырые продукты питания подорожали на 11,8%;

В январе рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно теплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта. В то же время цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран – торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжался рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев.

→ базовая инфляция ускорилась до 11,7%;



Удорожание обработанных продовольственных товаров в январе составило 15,9% год к году. Ускорение роста цен объясняется увеличением закупочных цен на сырье, а также производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате высокими темпами росли цены на хлеб, хлебо- и мясопродукты, подсолнечное масло. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад. В то же время цены на кисломолочную продукцию и сливочное масло стабилизировались ввиду снижения закупочных цен на молоко-сырье на фоне роста предложения.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% год к году из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг составили 14,2%, также ускорившись в январе по сравнению с декабрем. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности их повышением отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО.

→ административно-регулируемые цены выросли на 17,5%;



В январе стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали, вероятно, учитывая ожидаемое повышение акцизов. Рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился под влиянием давления со стороны производственных затрат. Также возросла стоимость местной телефонной связи. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

→ темпы роста цен на горючее составили 12,1%;



В январе рост цен на горючее существенно ускорился по сравнению с декабрем под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за шторма в Черном море в начале года. В то же время более существенное удорожание горючего сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне довольно сезонно низкого спроса.