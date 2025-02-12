Темпи інфляції на початку року виявилися вищими, ніж очікувалось. НБУ назвав причини

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Темпи інфляції в Україні, які у січні досягли 12,9% у річному вимірі, виявилися вищими за щойно опублікований прогноз Національного банку України. Про це йдеться на сайті регулятора.

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Пресслужба НБУ пояснила, що фактична інфляція перевищила прогноз НБУ через три основні причини: суттєвіше, ніж очікувалося, зростання адміністративно регульованих цін на товари і послуги; швидше зростання вартості ринкових послуг; а також податкові та регуляторні зміни.

НБУ зберігає впевненість у тому, що інфляція повернеться до зниження у другій половині 2025 року і прямуватиме до цільового показника у 5%.

Основними факторами зростання цін у січні були:

→ сирі продукти харчування подорожчали на 11,8%;

У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту. Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких торішніх врожаїв.

→ базова інфляція пришвидшилася до 11,7%;



Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% рік до року. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб, хлібо- і м'ясопродукти, олію. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад. Водночас ціни на кисломолочну продукцію та вершкове масло стабілізувалися з огляду на зниження закупівельних цін на молокосировину на тлі зростання пропозиції.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% рік до року через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні проти грудня. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ.

→ адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%;



У січні вартість підакцизної продукції зростала швидше через коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали, ймовірно, з огляду на очікуване підвищення акцизів. Зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання пришвидшилося під впливом тиску з боку виробничих витрат. Також зросла вартість місцевого телефонного зв’язку. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

→ темпи зростання цін на пальне становили 12,1%;



У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося проти грудня під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося шляхом конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.