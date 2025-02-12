У США прискорилася інфляція. Компанії підвищують ціни в очікуванні торгівельних війн

Імпортні тарифи Трампа вже впливають на інфляцію у США

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Річна інфляція у США прискорилася до 3% у січні порівняно з 2,9% у грудні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані американського Міністерства праці.

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За місяць споживчі ціни зросли на 0,5%.

Як зазначають в агентстві, американські підприємства починають поступово підвищувати ціни на свою продукцію в очікуванні запровадження адміністрацією Трампа мит на імпортні товари.

На початку лютого президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити мито розміром 25% на всі мексиканські та канадські товари, але за кілька днів призупинив на місяць введення тарифів. Уже запроваджене мито в 10% на китайські товари та 25% на імпорт сталі та алюмінію. Економісти очікують, що ці тарифи пришвидшать інфляцію.

Цільовий показник центрального банку США з інфляції – 2%.

Згідно з регулярним опитуванням Мічиганського університету річні інфляційні очікування споживачів підскочили до 15-місячного максимуму на початку лютого. Домогосподарства очікують на "негативний вплив тарифної політики".