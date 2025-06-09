У ЄЦБ заявили, що цикл зниження відсоткових ставок майже завершено. Є ризики зростання

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) майже завершує цикл зниження відсоткових ставок. Про це заявив член Ради керівників ЄЦБ та глава Центробанку Словаччини Петер Казимир, пише Bloomberg.

"Забігаючи наперед, я продовжую бачити явні ризики для зростання, а також невизначеність щодо майбутньої динаміки цін", – зазначив Казимир.

Минулого тижня ЄЦБ знизив свою депозитну ставку до 2%, заявивши, що інфляція, яка у травні впала до 1,9%, "наразі перебуває на рівні, близькому до цільового показника".

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Президентка ЄЦБ Крістін Лагард наголосила, що політика ЄЦБ "перебуває в хорошій позиції, щоб ефективно реагувати на нестабільність", спричинену світовими змінами у торгівлі та зростанням витрат у Європі.

Казимир додав, що дані, які надійдуть протягом літа, допоможуть зрозуміти, чи потрібне подальше коригування монетарної політики.

"Ми знизили ставки, щоб вийти на нейтральний рівень, не ставлячи під загрозу нашу здатність реагувати, якщо інфляція знову почне зростати", – написав Казимир.