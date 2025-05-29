Голову Нацбанку Словаччини та члена Ради керівників ЄЦБ Казимира засудили за хабар

Петер Казимир має сплатити штраф у розмірі 200 000 євро або провести рік у вʼязниці

Фото: Петер Казимир / соцмережа Х

Члена Ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голову Національного банку Словаччини Петера Казимира визнали винним у хабарництві. Йому присудили штраф у розмірі 200 000 євро ($225 380). Про це пише Bloomberg.

Якщо Казимир не сплатить штраф, на нього чекає один рік позбавлення волі. Це перший випадок, коли чинний голова центробанку Словаччини отримує вирок у кримінальній справі.

56-річного Казимира звинуватили у тому, що ще на посаді міністра фінансів він дав хабар у розмірі 48 000 євро високопоставленому податковому чиновнику, щоб прискорити повернення ПДВ окремим компаніям.

Сам Казимир заперечує звинувачення. Його адвокати вже заявили, що рекомендуватимуть подавати апеляцію.

Попри вирок, Казимир залишається на посаді – його повноваження офіційно завершуються 1 червня.

Таким чином, він зможе взяти участь у наступному засіданні ЄЦБ щодо облікових ставок, яке відбудеться 4–5 червня у Франкфурті. Очікується, що на ньому ЄЦБ може знизити ставку до 2%.

Нацбанк Словаччини заявив, що бере до уваги рішення суду, яке ще не набуло чинності. У банку наголосили, що ситуація "не впливає на його діяльність".

Казимира можуть відсторонити від посади, якщо суд вищої інстанції підтвердить його провину або якщо уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо домовиться про заміну. До того часу він залишатиметься тимчасовим виконувачем обов'язків.

Губернатор не був присутній у суді в четвер. Його адвокат повідомив, що він перебуває у відрядженні в Гонконзі.

Адвокат Казимира попросив суд у Словаччині припинити розслідування після того, як минулого року уряд схвалив поправку до Кримінального кодексу, що скорочує термін давності.

За словами Фіцо, поправка мала на меті обмежити ймовірне "зловживання правоохоронними органами в політичних цілях". Опозиція розкритикувала цю зміну, заявивши, що вона спрямована на захист союзників прем'єр-міністра.