Інфляція у Франції впала значно нижче цілі ЄЦБ: очікується зниження відсоткових ставок

У Франції інфляція опустилася до найнижчого показника з грудня 2020 року – 0,6%

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Рівень інфляції у Франції опустився нижче цільового показника Європейського центрального банку у 2%, досягнувши більш ніж чотирирічного мінімуму. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це стало додатковим сигналом до того, що вартість запозичень можна знизити ще більше.

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало у своїй промові в Парижі назвав останні інфляційні дані "дуже обнадійливим знаком дезінфляції в дії".

Він додав, що нормалізація грошово-кредитної політики ще не завершена, і натякнув, що на наступному засіданні Ради керівників ЄЦБ можуть ухвалити нове рішення щодо зниження ставок.

Очікується, що 5 червня Європейський центральний банк знизить депозитну ставку до 2%.

Голова центрального банку Литви Гедимінас Шимкус також виступив за пом’якшення монетарної політики, зазначивши, що існує дедалі більший ризик недосягнення цільового рівня інфляції.

Споживчі ціни у Франції зросли на 0,6% порівняно з минулим роком, що є найслабшим темпом з грудня 2020 року. Аналітики очікували зростання цін на рівні 0,9%, як і у квітні.

Серед причин уповільнення – зниження цін на енергоносії на 8,1% та падіння вартості промислових товарів на 0,2%. У секторі послуг, який часто вважається індикатором базової інфляції, темпи зростання цін також зменшилися – з 2,4% до 2,1%.

Аналітики зазначають, що тенденція до зниження інфляції спостерігається й в інших найбільших країнах єврозони – Італії, Німеччині та Іспанії.

Очікується, що травневі показники найбільших економік регіону будуть нижчими за цільовий показник ЄЦБ вперше за вісім місяців.