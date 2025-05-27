Инфляция во Франции упала значительно ниже целей ЕЦБ: ожидается снижение процентных ставок

Во Франции инфляция опустилась до самого низкого показателя с декабря 2020 года – 0,6%

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Уровень инфляции во Франции опустился ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%, достигнув более чем четырехлетнего минимума. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это явилось дополнительным сигналом к тому, что стоимость заимствований можно снизить еще больше.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в своей речи в Париже назвал последние инфляционные данные "очень обнадеживающим знаком дезинфляции в действии".

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Он добавил, что нормализация денежно-кредитной политики еще не завершена и намекнул, что на следующем заседании Совета управляющих ЕЦБ могут принять новое решение о снижении ставок.

Ожидается, что 5 июня Европейский центральный банк снизит депозитную ставку до 2%.

Глава центрального банка Литвы Гедиминас Шимкус также выступил за смягчение монетарной политики, отметив, что существует растущий риск недостижения целевого уровня инфляции.

Потребительские цены во Франции возросли на 0,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым слабым темпом с декабря 2020 года. Аналитики ожидали роста цен на уровне 0,9%, как и в апреле.

Среди причин замедления снижение цен на энергоносители на 8,1% и падение стоимости промышленных товаров на 0,2%. В секторе услуг, который часто считается индикатором базовой инфляции, темпы роста цен также снизились – с 2,4% до 2,1%.

Аналитики отмечают, что тенденция к снижению инфляции наблюдается и в других крупнейших странах еврозоны – Италии, Германии и Испании.

Ожидается, что майские показатели крупнейших экономик региона будут ниже целевого показателя ЕЦБ впервые за восемь месяцев.