Инфляция во Франции упала значительно ниже целей ЕЦБ: ожидается снижение процентных ставок
Уровень инфляции во Франции опустился ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%, достигнув более чем четырехлетнего минимума. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что это явилось дополнительным сигналом к тому, что стоимость заимствований можно снизить еще больше.
Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в своей речи в Париже назвал последние инфляционные данные "очень обнадеживающим знаком дезинфляции в действии".
Он добавил, что нормализация денежно-кредитной политики еще не завершена и намекнул, что на следующем заседании Совета управляющих ЕЦБ могут принять новое решение о снижении ставок.
Ожидается, что 5 июня Европейский центральный банк снизит депозитную ставку до 2%.
Глава центрального банка Литвы Гедиминас Шимкус также выступил за смягчение монетарной политики, отметив, что существует растущий риск недостижения целевого уровня инфляции.
Потребительские цены во Франции возросли на 0,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым слабым темпом с декабря 2020 года. Аналитики ожидали роста цен на уровне 0,9%, как и в апреле.
Среди причин замедления снижение цен на энергоносители на 8,1% и падение стоимости промышленных товаров на 0,2%. В секторе услуг, который часто считается индикатором базовой инфляции, темпы роста цен также снизились – с 2,4% до 2,1%.
Аналитики отмечают, что тенденция к снижению инфляции наблюдается и в других крупнейших странах еврозоны – Италии, Германии и Испании.
Ожидается, что майские показатели крупнейших экономик региона будут ниже целевого показателя ЕЦБ впервые за восемь месяцев.
- 22 апреля сообщалось, что Европа почти вернула инфляцию до нормального уровня. ЕЦБ прогнозировал 2% в ближайшие месяцы.
- 19 мая стало известно, что Европейская комиссия прогнозирует рост реального ВВП на 2025 год в размере 1,1% в ЕС и 0,9% в еврозоне – практически на том же уровне, что и в 2024 году.