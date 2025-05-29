Главу Нацбанка Словакии и члена Совета управляющих ЕЦБ Казимира осудили за взятку

Петер Казимир должен заплатить штраф в размере 200 000 евро или провести год в тюрьме

Фото: Петер Казимир / соцсеть Х

Члена Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и главу Национального банка Словакии Петера Казимира признали виновным во взяточничестве. Ему присудили штраф в размере 200 000 евро ($225 380). Об этом пишет Bloomberg.

Если Казимир не заплатит штраф, его ждет один год лишения свободы. Это первый случай, когда действующий глава центробанка Словакии получает приговор по уголовному делу.

56-летний Казимир был обвинен в том, что еще в должности министра финансов он дал взятку в размере 48 000 евро высокопоставленному налоговому чиновнику, чтобы ускорить возврат НДС отдельным компаниям.

Сам Казимир отрицает обвинения. Его адвокаты уже заявили, что будут рекомендовать подавать апелляцию.

Несмотря на приговор, Казимир остается в должности – его полномочия официально завершаются 1 июня.

Таким образом, он сможет принять участие в следующем заседании ЕЦБ по учетным ставкам, которое состоится 4-5 июня во Франкфурте. Ожидается, что ЕЦБ на нем может снизить ставку до 2%.

Нацбанк Словакии заявил, что принимает во внимание решение суда, которое еще не вступило в силу. В банке отметили, что ситуация "не влияет на его деятельность".

Казимира могут отстранить от должности, если суд высшей инстанции подтвердит его вину или правительство премьер-министра Роберта Фицо договорится о замене. До этого времени он будет оставаться временным исполняющим обязанности.

Губернатор не находился в суде в четверг. Его адвокат сообщил, что он находится в командировке в Гонконге.

Адвокат Казимира попросил суд в Словакии прекратить расследование после того, как в прошлом году правительство одобрило поправку в Уголовный кодекс, что сокращает срок давности.

По словам Фицо, поправка имела целью ограничить вероятное "злоупотребление правоохранительными органами в политических целях". Оппозиция раскритиковала это изменение, заявив, что она направлена на защиту союзников премьер-министра.