В ЕЦБ заявили, что цикл понижения процентных ставок почти завершен. Есть риски роста

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) почти завершает цикл понижения процентных ставок. Об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Словакии Петер Казимир, пишет Bloomberg.

"Забегая вперед, я продолжаю видеть явные риски для роста, а также неопределенность будущей динамики цен", – отметил Казимир.

На прошлой неделе ЕЦБ снизил свою депозитную ставку до 2%, заявив, что инфляция, которая в мае упала до 1,9%, "в настоящее время находится на уровне, близком к целевому показателю".

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Президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что политика ЕЦБ "находится в хорошей позиции, чтобы эффективно реагировать на нестабильность", вызванную мировыми изменениями в торговле и ростом затрат в Европе.

Казимир добавил, что данные, которые поступят в течение лета, помогут понять, нужна ли дальнейшая корректировка монетарной политики.

"Мы снизили ставки, чтобы выйти на нейтральный уровень, не ставя под угрозу нашу способность реагировать, если инфляция снова начнет расти", – написал Казимир.