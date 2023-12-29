"Угоди з комуністами не буде": Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС

Президент Аргентини Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав офіційного листа главам Бразилії, Китаю, Росії, ПАР та Індії з офіційною відмовою країни вступати до альянсу БРІКС. Про це пише місцеве видання Infobae.

"Хотів би повідомити, що на цьому етапі включення Аргентинської Республіки до БРІКС як повноправного члена з 1 січня 2024 року не вважається за доцільне", – йдеться у листі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Рішення про вступ Аргентини до БРІКС було ухвалено на саміті альянсу в ПАР у листопаді. Також запрошення отримали Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Розширення БРІКС до 11 членів було затверджено з ініціативи Китаю, який прагне надати організації глобальної ваги. Також КНР особливо наполягала на прийнятті Аргентини, тоді як Бразилія та Індія виступали проти.

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей виступає проти зближення з Китаєм та засуджує російське вторгнення в Україну.

"Угоди з комуністами не буде", – відповів Мілей напередодні на пресконференції, коли його попросили підтвердити, чи справді Аргентина відмовиться від БРІКС.

Про небажання вступати в організацію, куди входять Китай та Росія, заявляла ще на початку грудня на той час майбутня міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно.

Відмова Аргентини вступати до БРІКС свідчить про геополітичний розворот уряду, який засуджує диктатуру Куби, Нікарагуа та Венесуели, наполягає на новій торговій угоді з Євросоюзом і заявляє, що має намір вступити до ОЕСР, наголошують у виданні.

Довідка БРІКС — міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. БРІКС — міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

Реформи Хав'єра Мілея в Аргентині розпочалися з радикальної девальвації та фіскального шоку.

Президент Аргентини запустив 300 реформ одночасно: у країні економічна НП.

Читайте також: Дивак із бензопилою. Що дасть Україні новий президент Аргентини

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті