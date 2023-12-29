"Соглашения с коммунистами не будет": Аргентина официально отказалась вступать в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей (Фото: ЕРА)

Президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо главам Бразилии, Китая, России, ЮАР и Индии с официальным отказом страны вступать в альянс БРИКС. Об этом пишет местное издание Infobae.

"Хотел бы сообщить, что на данном этапе включение Аргентинской Республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года не считается целесообразным", – говорится в письме.

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Решение о вступлении Аргентины в БРИКС было принято на саммите альянса в ЮАР в ноябре. Также приглашение получили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Расширение БРИКС до 11 членов было утверждено по инициативе Китая, который стремится придать организации глобальный вес. Также КНР особо настаивала на принятии Аргентины, в то время как Бразилия и Индия выступали против.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей выступает против сближения с Китаем и осуждает российское вторжение в Украину.

"Соглашения с коммунистами не будет", – ответил Милей накануне на пресс-конференции, когда его попросили подтвердить, действительно ли Аргентина откажется от БРИКС.

О нежелании вступать в организацию, куда входят Китай и Россия, заявляла еще в начале декабря на то время будущая министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино.

Отказ Аргентины вступать в БРИКС свидетельствует о геополитическом развороте правительства, которое осуждает диктатуру Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, настаивает на новом торговом соглашении с Евросоюзом и заявляет целью вступить в ОЭСР, подчеркивают в издании.

Справка БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Реформы Хавьера Милея в Аргентине начались с радикальной девальвации и фискального шока.

Президент Аргентины запустил 300 реформ одновременно: в стране экономическое ЧП.

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