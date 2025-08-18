Україна готує бюджет з розрахунку продовження війни протягом всього 2026 року

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на наступний рік повністю не закриті, але міністр фінансів налаштований "стримано оптимістично"

Сергій Марченко (Фото - EPA OLIVIER HOSLET)

Міністерство фінансів України готує державний бюджет-2026 з розрахунку, що війна триватиме впродовж усього наступного року. Про це сказав міністр Сергій Марченко на презентації програми уряду в понеділок.

"Якщо складуться позитивні наслідки перемовин і буде розуміння до кінця року, що війна закінчиться сталим миром, то, звичайно, ми цей підхід переглянемо, але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій", – сказав Марченко.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Такий сценарій означатиме, що Україні потрібно знайти $45 млрд зовнішнього фінансування.

"На сьогоднішній момент ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ, разом з іншими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", – сказав Марченко.

Міністр висловив "стриманий оптимізм" з цього приводу і додав, що на сьогодні потреба на 2026 рік закрита більшою мірою, ніж це було у 2022 чи 2023 роках.

"Тому я думаю, що все буде добре, і ми всі потреби закриємо і на 2026 рік, і на 2027-й. А у 2028 році, як ви вже почули, будемо очікувати співпраці з Європейською комісією в межах довгострокового бюджету", – сказав Марченко.