Україна на конференції у Берліні представила 95 інвестпроєктів на $27 млрд

Уряд України у співпраці з KSE Institute, українським бізнесом та консультантами розробив Інвестиційний гайд

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Міністерство економіки на конференції з відновлення у Берліні представило Інвестиційний гайд України. Документ містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування, повідомила пресслужба міністерства.

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Ці проєкти є частиною ширшої ініціативи, визначеної Міністерством економіки, яка підкреслює потребу у понад $136 млрд інвестицій у сотні проєктів.

"Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі $10-30 млрд на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016-2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Інвестиційний гайд підготовлений у співпраці з KSE Institute та за підтримки консультантів з Великої четвірки (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young та KPMG).

Документ містить детальний огляд ключових секторів – енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, "зеленої" металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у вказаних секторах.

Крім того, гайд детально описує інвестиційний ландшафт України.

Зазначається, що багато проєктів наразі вимагають подальшого доопрацювання. З цією метою уряд працює над запуском Project Preparation Facility для збільшення кількості готових для залучення фінансування проєктів.

"Ми усвідомлюємо виклики та ризики, пов'язані з інвестуванням в Україну під час війни, тому разом з партнерами прагнемо підтримувати інвесторів за допомогою дієвих заходів та стимулів. Серед них – гарантії Ukraine Facility, країн G7, страхування військових ризиків, цільові державні програми підтримки, дерегуляція, податкові пільги та доступне фінансування", – наголосив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.