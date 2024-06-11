Украина на конференции в Берлине представила 95 инвестпроектов на $27 млрд

Правительство Украины в сотрудничестве с KSE Institute, украинским бизнесом и консультантами разработало Инвестиционный гайд

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Министерство экономики на конференции по восстановлению в Берлине представило Инвестиционный гайд Украины. Документ содержит 95 инвестиционных проектов, которые требуют около $27 млрд финансирования, сообщила пресс-служба министерства.

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Эти проекты являются частью более широкой инициативы, определенной Министерством экономики, подчеркивающей потребность более $136 млрд инвестиций в сотни проектов.

"Чтобы догнать страны ЕС по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере $10-30 млрд в год в течение следующего десятилетия. Война не означает эмбарго на инвестиции. В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что превышает объемы 2016-2017 годов. Мы должны продолжать увеличивать этот показатель", – отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Инвестиционный гайд подготовлен в сотрудничестве с KSE Institute и при поддержке консультантов из Большой четверки (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG).

Документ содержит подробный обзор ключевых секторов – энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, зеленой металлургии, фармацевтической отрасли и медицины, критических материалов, ИТ, а также примеры инвестиционных проектов в указанных секторах.

Кроме того, гайд подробно описывает инвестиционный ландшафт Украины.

Отмечается, что многие проекты требуют дальнейшей доработки. С этой целью правительство работает над запуском Project Preparation Facility по увеличению количества готовых для привлечения финансирования проектов.

"Мы осознаем вызовы и риски, связанные с инвестированием в Украину во время войны, поэтому вместе с партнерами стремимся поддерживать инвесторов посредством действенных мер и стимулов. Среди них – гарантии Ukraine Facility, стран G7, страхование военных рисков, целевые государственные программы поддержки, дерегуляция, налоговые льготы и доступное финансирование", – подчеркнул замминистра экономики Владимир Кузьо.