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Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро, до кінця року буде ще два транші

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 12:40
Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро, до кінця року буде ще два транші - Фото
Фото: пресслужба Кабінету міністрів

Європейський Союз у понеділок, 23 жовтня, перерахував Україні дев'ятий у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро – це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", – йдеться у Telegram Шмигаля.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 15-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі — 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще два транші.

Прем'єр розраховує, що наступного року Євросоюз виділить ще 18 млрд євро фінансової допомоги.

Андрій Водяний
Денис Шмигальєвросоюзфінансова допомогабюджет-2023
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