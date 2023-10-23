Украина получила от ЕС 1,5 млрд евро, до конца года будет еще два транша
23.10.2023, 12:40
Фото: пресс-служба Кабинета министров
Европейский Союз в понедельник, 23 октября, перечислил Украине девятый в 2023 году транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро – это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой", — говорится в Telegram Шмыгаля.
Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.
С начала полномасштабной войны это уже 132-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере 1,5 млрд евро.
До конца года Украина должна получить еще два транша.
Премьер рассчитывает, что в следующем году Евросоюз выделит еще 18 млрд евро финансовой помощи.
- 6 декабря 2022 года страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее предоставление Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
- 20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
Последние новости
Комментарии