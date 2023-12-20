Україна отримала від Євросоюзу грант у 150 млн євро на відновлення
Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Грант є частиною Угоди між Україною та ЄС щодо фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України".
"Грантове фінансування допоможе забезпечити відновлення критично важливих об'єктів, які постраждали внаслідок агресії Росії, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Другий транш у розмірі 100 млн євро очікується вже в першому кварталі 2024 року.
Кошти будуть спрямовані як на фінансування заходів із відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.
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