Україна отримала від Євросоюзу грант у 150 млн євро на відновлення

Ще 100 млн євро Україна отримає на початку 2024 року

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Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грант є частиною Угоди між Україною та ЄС щодо фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України".

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"Грантове фінансування допоможе забезпечити відновлення критично важливих об'єктів, які постраждали внаслідок агресії Росії, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об'єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Другий транш у розмірі 100 млн євро очікується вже в першому кварталі 2024 року.

Кошти будуть спрямовані як на фінансування заходів із відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.

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