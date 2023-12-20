Украина получила от Евросоюза грант в 150 млн евро на восстановление
Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Грант — часть Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины".
"Грантовое финансирование поможет обеспечить восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате агрессии России, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.
Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.
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