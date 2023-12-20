Украина получила от Евросоюза грант в 150 млн евро на восстановление

Еще 100 млн евро Украина получит в начале 2024 года

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Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Грант — часть Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины".

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"Грантовое финансирование поможет обеспечить восстановление критически важных объектов, пострадавших в результате агрессии России, в частности транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.

Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

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