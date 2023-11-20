Україна переходить на нову фазу системи митного транзиту з Європою
Україна успішно завершила всі етапи тестування електронної системи спільного транзиту NCTS Фаза 5 і розпочне її використання з 1 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Для бізнесу, що зараз використовує NCTS, перехід на NCTS Фаза 5 означатиме зміну окремих аспектів заповнення транзитних декларацій. У компаній з'явиться можливість деталізувати інформацію на рівні домашніх накладних (House Consignment). Такий підхід є актуальним для консолідованих вантажів. Усі правила та принципи застосування спільного транзиту, транзитні спрощення залишаються актуальними та чинними.
"Успішне проходження тестів означає, що наша система відповідає вимогам Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) і пройшла випробування на взаємодію з іншими країнами-учасницями Конвенції", – прокоментував Сергій Демченко, директор Департаменту транзитних процедур Держмитслужби.
Усі країни, які є учасниками Конвенції про процедуру спільного транзиту, переходять на застосування NCTS Фаза 5.
Раніше Україна отримала виключне право на приєднання до Конвенції по NCTS Фаза 4. Разом з тим готовність України перейти на застосування NCTS Фаза 5 до 1 грудня була однією з головних передумов приєднання.
Під час приєднання до Конвенції Україна переконала європейських партнерів, що технічно та практично може перейти на NCTS Фаза 5 синхронно з усіма країнами-учасницями Конвенції й наразі виконує своє зобов'язання.
NCTS Фаза 5 є наступним етапом розвитку ІТ-системи NCTS у порівнянні з Фазою 4. У наступні роки передбачено подальший розвиток цієї системи – зокрема, перехід на NCTS Фаза 6.
NCTS – одна з 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною.
- 7 липня 2022 року Єврокомісія офіційно запросила Україну приєднатися до "митного безвізу". 15 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №7420 про "митний безвіз" з Євросоюзом і приєднання України до системи NCTS. 25 серпня Об'єднаний комітет конвенцій ухвалив офіційне рішення запросити Україну до приєднання до Конвенції з 1 жовтня. 30 серпня Верховна Рада ратифікувала всі конвенції, необхідні для "митного безвізу". Першою компанією в Україні, яка отримала повний доступ до "митного безвізу" з ЄС, стала мережа торгових центрів "Епіцентр К".
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