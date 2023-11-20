Украина переходит на новую фазу системы таможенного транзита с Европой
Украина успешно завершила все этапы тестирования электронной системы совместного транзита NCTS Фаза 5 и начнет ее использование с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Для бизнеса, использующего NCTS сейчас, переход на NCTS Фаза 5 будет означать изменение отдельных аспектов заполнения транзитных деклараций. У компаний появится возможность детализировать информацию на уровне домашних накладных (House Consignment). Такой подход актуален для консолидированных грузов. Все правила и принципы применения совместного транзита, транзитные упрощения остаются актуальными и действующими.
"Успешное прохождение тестов означает, что наша система отвечает требованиям Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD) и прошла испытания на взаимодействие с другими странами-участницами Конвенции", — прокомментировал Сергей Демченко, директор Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы.
Все страны, являющиеся участниками Конвенции о процедуре совместного транзита, переходят на применение NCTS Фаза 5.
Ранее Украина получила исключительное право на присоединение к Конвенции по NCTS Фаза 4. При этом готовность Украины перейти на применение NCTS Фаза 5 до 1 декабря, была одной из главных предпосылок присоединения.
Во время присоединения к Конвенции Украина убедила европейских партнеров, что технически и практически может перейти на NCTS Фаза 5 синхронно со всеми странами-участницами Конвенции, и сейчас выполняет свое обязательство.
NCTS Фаза 5 является следующим этапом развития IТ-системы NCTS по сравнению с Фазой 4. В последующие годы предусмотрено дальнейшее развитие этой системы – в частности, переход на NCTS Фаза 6.
NCTS – одна из 17 таможенных IТ-систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной.
- 7 июля 2022 года Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу". 15 августа Верховная Рада приняла в целом закон №7420 о "таможенном безвизе" с Евросоюзом и присоединении Украины к системе NCTS. 25 августа Объединенный комитет конвенций принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к Конвенции с 1 октября. 30 августа Верховная Рада ратифицировала все конвенции, необходимые для "таможенного безвиза". Первой компанией в Украине, которая получила полный доступ к "таможенному безвизу" с ЕС, стала сеть торговых центров "Эпицентр К".
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