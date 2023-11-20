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Украина переходит на новую фазу системы таможенного транзита с Европой

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 16:07
Украина переходит на новую фазу системы таможенного транзита с Европой - Фото
Коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net

Украина успешно завершила все этапы тестирования электронной системы совместного транзита NCTS Фаза 5 и начнет ее использование с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Для бизнеса, использующего NCTS сейчас, переход на NCTS Фаза 5 будет означать изменение отдельных аспектов заполнения транзитных деклараций. У компаний появится возможность детализировать информацию на уровне домашних накладных (House Consignment). Такой подход актуален для консолидированных грузов. Все правила и принципы применения совместного транзита, транзитные упрощения остаются актуальными и действующими.

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"Успешное прохождение тестов означает, что наша система отвечает требованиям Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD) и прошла испытания на взаимодействие с другими странами-участницами Конвенции", — прокомментировал Сергей Демченко, директор Департамента транзитных процедур Гостаможслужбы.

NCTS – это система, в основе которой лежит Конвенция о процедуре совместного транзита и доступна только странам-участницам Конвенции. NCTS связывает таможенные службы в странах-участницах Конвенции, разрешая обмен таможенными данными для контроля транзитных перемещений. Компании в NCTS представляют таможенные декларации в электронном виде для помещения товаров под процедуру совместного транзита.

Все страны, являющиеся участниками Конвенции о процедуре совместного транзита, переходят на применение NCTS Фаза 5. 

Ранее Украина получила исключительное право на присоединение к Конвенции по NCTS Фаза 4. При этом готовность Украины перейти на применение NCTS Фаза 5 до 1 декабря, была одной из главных предпосылок присоединения. 

Во время присоединения к Конвенции Украина убедила европейских партнеров, что технически и практически может перейти на NCTS Фаза 5 синхронно со всеми странами-участницами Конвенции, и сейчас выполняет свое обязательство.

NCTS Фаза 5 является следующим этапом развития IТ-системы NCTS по сравнению с Фазой 4. В последующие годы предусмотрено дальнейшее развитие этой системы – в частности, переход на NCTS Фаза 6.

NCTS – одна из 17 таможенных IТ-систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной.

Конвенция о процедуре совместного транзита объединяет 35 стран, которые ввели единые правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров (NCTS). Страны-подписанты: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария) и 4 других государства (Великобритания, Турция, Северная Македония и Сербия).

Читайте также: Украина отработала год в режиме "таможенного безвиза" с 35 странами: итоги от Гостаможни.  

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Роман Брыль
таможенный безвизNCTSсовместный транзитГостаможня
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