Україна витратила на оборону 336 млрд грн із бюджету за два місяці — Мінфін

Понад 60% коштів держбюджету витрачається на безпеку та оборону на початку 2025 року

Фото: Міноброни/Facebook

Із загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони було витрачено 336,6 млрд грн у січні-лютому 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Це 62,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, яка становила 538,2 млрд грн за два місяці 2025 року.

У лютому на безпеку та оборону використано з держбюджету 205,6 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліціянтів

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)

паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів

медичне забезпечення

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У міністерстві нагадують, що безпека та оборона залишається абсолютним пріоритетом і найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.