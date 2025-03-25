Україна витратила на оборону 336 млрд грн із бюджету за два місяці — Мінфін
Із загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони було витрачено 336,6 млрд грн у січні-лютому 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Це 62,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, яка становила 538,2 млрд грн за два місяці 2025 року.
У лютому на безпеку та оборону використано з держбюджету 205,6 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліціянтів
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)
- паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
- медичне забезпечення
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У міністерстві нагадують, що безпека та оборона залишається абсолютним пріоритетом і найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.
- 10 січня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що витрати України на оборону зростуть до 26% ВВП у 2025 році.