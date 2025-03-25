Украина потратила на оборону 336 млрд грн из бюджета за два месяца — Минфин
Из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны было потрачено 336,6 млрд грн в январе-феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Это 62,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, которая составили 538,2 млрд грн за два месяца 2025 года.
В феврале на безопасность и оборону использовано из госбюджета 205,6 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки)
- горюче-смазочных материалов, продуктов питания
- медицинское обеспечение
- другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
В министерстве напоминают, что безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
- 10 января 2025 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расходы Украины на оборону вырастут до 26% ВВП в 2025 году.