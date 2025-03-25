Украина потратила на оборону 336 млрд грн из бюджета за два месяца — Минфин

Более 60% средств госбюджета тратится на безопасность и оборону в начале 2025 года

Фото: Миноброны/Facebook

Из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны было потрачено 336,6 млрд грн в январе-феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Это 62,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета, которая составили 538,2 млрд грн за два месяца 2025 года.

В феврале на безопасность и оборону использовано из госбюджета 205,6 млрд грн.

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки)

горюче-смазочных материалов, продуктов питания

медицинское обеспечение

другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

В министерстве напоминают, что безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.