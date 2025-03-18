Расходы госбюджета превысили полтриллиона гривен с начала года. За месяц выросли на 51%

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Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 538,2 млрд грн за январь–февраль 2025 года, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен, что на 51% больше показателя января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В структуре расходов за два месяца больше всего направлено: