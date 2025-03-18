Расходы госбюджета превысили полтриллиона гривен с начала года. За месяц выросли на 51%
Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 538,2 млрд грн за январь–февраль 2025 года, что на 113,4 млрд грн, или на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале было израсходовано 324,1 млрд гривен, что на 51% больше показателя января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В структуре расходов за два месяца больше всего направлено:
- 229,4 млрд грн – на оплату труда с начислениями (в феврале – 119,4 млрд грн) из них на денежное содержание военнослужащих – 176,5 млрд грн (в феврале – 91,8 млрд. грн.)
- 70,2 млрд грн – на оплату использования товаров и услуг (в феврале – 60,9 млрд грн), включая 39,1 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.
- 108,3 млрд грн – на социальное обеспечение: выплату пенсий, пособий, стипендий (в феврале – 49,8 млрд грн).
- 47,5 млрд грн – на субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям, организациям (в феврале – 43,1 млрд грн).
- 47,2 млрд грн – на обслуживание государственного долга (в феврале – 32,7 млрд грн).
- 25,2 млрд грн – на трансферты местным бюджетам (в феврале – 12,7 млрд грн).
- В 2024 году расходы госбюджета составили 3,49 трлн грн. В декабре — исторический рекорд.
- 17 марта 2025 года Госналоговая сообщила, что торговля и переработка дали больше всего налогов в бюджет в начале года.