Видатки держбюджету перевищили пів трильйона гривень із початку року. За місяць зросли на 51%

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Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 538,2 млрд грн за січень–лютий 2025 року, що на 113,4 млрд грн, або на 26,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У лютому було витрачено 324,1 млрд гривень, що на 51% більше за показник січня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У структурі видатків за два місяці найбільше спрямовано:

229,4 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у лютому – 119,4 млрд грн) з них на грошове утримання військовослужбовців – 176,5 млрд грн (у лютому – 91,8 млрд грн)

70,2 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 60,9 млрд грн), з них 39,1 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

108,3 млрд грн – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомог, стипендій (у лютому – 49,8 млрд грн).

47,5 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у лютому – 43,1 млрд грн).

47,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у лютому – 32,7 млрд грн).

25,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 12,7 млрд грн).