Україна з початку року витратила на погашення ОВДП більше, ніж залучила від їхнього продажу

Україна погасила ОВДП на 59,49 млрд грн та $353,3 млн у січні-лютому

Фото: пресслужба НБУ

Уряд України залучив від розміщення на аукціонах облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 45,64 млрд грн та $255 млн за два місяці 2025 року. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59,49 млрд грн та $353,3 млн, повідомляє пресслужба Національного банку.

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Максимальна прибутковість ОВДП, які розміщувалися на аукціонах у лютому, становила у гривні 16,95% річних, у доларах США – 4,60% річних. ОВДП, номіновані у євро, у лютому не розміщувалися.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року уряд України на первинних аукціонах із розміщення ОВДП залучив 1,09 трлн грн, $8,6 млрд і 2,4 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734,3 млрд грн, $8,9 млрд і 2,1 млрд євро.

Щодо військових облігацій, то їхній загальний портфель у власності фізичних та юридичних осіб на 1 березня 2025 року склав 190,9 млрд грн в еквіваленті порівняно зі 101,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2025 року склав 9,8 млрд грн, $30,1 млн і 100 000 євро.