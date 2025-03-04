Украина с начала года потратила на погашение ОВГЗ больше, чем привлекла от их продажи

Фото: пресс-служба НБУ

Правительство Украины привлекло от размещения на аукционах облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 45,64 млрд грн и $255 млн за два месяца 2025 года. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 59,49 млрд грн и $353,3 млн, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в феврале, составила в гривне 16,95% годовых, в долларах США – 4,60% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в феврале не размещались.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 28 февраля 2025 года правительство Украины на первичных аукционах по размещению ОВГЗ привлекло 1,09 трлн грн, $8,6 млрд и 2,4 млрд евро, а на погашение за ОВГЗ направило 734,3 млрд грн, $8,9 млрд и 2,1 млрд евро.

Что касается военных облигаций, то их общий портфель в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 марта 2025 года составил 190,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 101,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 марта 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,9 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 марта 2025 года составил 9,8 млрд грн, $30,1 млн и 100 000 евро.