Україна закликала МВФ не легітимізувати російський режим

Влада України закликала МВФ ізолювати країну-агресора і не відновлювати діалог з РФ

Фото: Міністерство фінансів

Українська сторона під час перемовин із представниками Міжнародного валютного фонду засудила відновлення співпраці МВФ з Росією та наміри направити місію до Москви. Про це повідомили Міністерство фінансів та Національний банк України.

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"Нещодавно стало відомо про наміри МВФ відновити роботу місії у РФ. Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України щодо неприпустимості роботи з країною-агресором", – написав міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

Україна закликала не легітимізувати російський режим.

"4 стаття Статуту МВФ і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи у РФ", – пояснив міністр.

За словами Марченка, Україна працює з МВФ, іншими міжнародними партнерами, щоб залучити ресурси, які критично важливі для виживання країни. Цього всього не було б, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом, ми закликаємо ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог", – цитує Марченка пресслужба міністерства.

Для головної фінансової установи ООН, наголосив він, "було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН".

"Замість того щоб відновлювати співпрацю з країною-агресором, варто й надалі поглиблювати її ізоляцію. Це є важливою передумовою перемоги України, яка зі свого боку є необхідною для забезпечення глобальної макрофінансової стабільності, на чому неодноразово наголошував МВФ", – вважають у НБУ.

Раніше із закликом не відновлювати жодної співпраці з Росією виступило Міністерство закордонних справ України. Заява з'явилася після того, як 3 вересня виконавчий директор МВФ у Росії Олексій Можин повідомив британській агенції Reuters, що ця організація відправить свою офіційну місію до Москви. Очолити делегацію має аргентинець Жак Міньян.