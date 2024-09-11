Украина призвала МВФ не легитимизировать российский режим

Власти Украины призвали МВФ изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог с РФ

Фото: Министерство финансов

Украинская сторона во время переговоров с представителями Международного валютного фонда осудила возобновление сотрудничества МВФ с Россией и намерение направить миссию в Москву. Об этом сообщили Министерство финансов и Национальный банк Украины.

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"Недавно стало известно о намерениях МВФ возобновить работу миссии в РФ. Вместе с коллегами из НБУ мы четко прокоммуницировали позицию Украины о недопустимости работы со страной-агрессором", – написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

Украина призвала не легитимизировать российский режим.

"4 статья Устава МВФ и любые другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в РФ", – пояснил министр.

По словам Марченко, Украина работает с МВФ, другими международными партнерами, чтобы привлечь ресурсы, критически важные для выживания страны. Этого всего не было бы, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину.

"Пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом, мы призываем изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог", – цитирует Марченко пресс-служба министерства.

Для главного финансового учреждения ООН, подчеркнул он, "было бы абсурдом легитимизировать российский режим, фактически разрушивший сами основы Устава ООН".

"Вместо того чтобы возобновлять сотрудничество со страной-агрессором, следует и дальше углублять ее изоляцию. Это является важной предпосылкой победы Украины, которая со своей стороны является необходимой для обеспечения глобальной макрофинансовой стабильности, на чем неоднократно акцентировал МВФ", – считают в НБУ.

Ранее с призывом не возобновлять какое-либо сотрудничество с Россией выступило Министерство иностранных дел Украины. Заявление появилось после того, как 3 сентября исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил британскому агентству Reuters, что эта организация отправит свою официальную миссию в Москву. Возглавить делегацию должен аргентинец Жак Миньян.