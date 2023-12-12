Україна збільшила збори з "податку на Google". Компанії подали декларації за третій квартал
Компанії-нерезеденти заплатили 2,092 млрд грн "податку на Google" (20% ПДВ на платні онлайн-послуги) у третьому кварталі 2023 року. Дані опублікував голова парламентського комітету з фінансів і податків Данило Гетманцев на основі поданих компаніями декларацій.
У другому кварталі "податок на Google" зібрав 2,054 млрд грн.
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Усього податок заплатили 96 компаній.
Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг є Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta Platforms, Netflix.
Fenix International Limited, постачальник послуг індустрії розваг для дорослих OnlyFans, заплатив у поточному році $944 100 ПДВ (у 2022 році – $889 500).
Загалом у 2023 році міжнародні компанії сплатили до державного бюджету 8,01 млрд грн ПДВ на платні онлайн-послуги.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, який зобов'язує компанії без представництва в Україні сплачувати 20% ПДВ на онлайн-послуги. Закон набрав чинності 1 січня 2022 року.
- 10 серпня 2022 року з'явилися перші результати "податку на Google": 53 компанії задекларували сплату $76 млн.
- За шість місяців 2023 року податок на Google приніс 3,8 млрд грн.
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