Украина увеличила сборы с "налога на Google". Компании подали декларации за третий квартал

В 2023 году международные компании уплатили 8 млрд грн НДС на платные онлайн-услуги

Фото: ЕРА

Компании-нерезеденты заплатили 2,092 млрд грн "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги) в третьем квартале 2023 года. Данные опубликовал глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев на основе поданных компаниями деклараций.

Во втором квартале "налог на Google" собрал 2,054 млрд грн.

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Всего налог заплатили 96 компаний.

Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta Platforms, Netflix.

Fenix International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, заплатил в текущем году $944 100 НДС (в 2022 году – $889 500).

Всего в 2023 году международные компании уплатили в государственный бюджет 8,01 млрд грн НДС на платные онлайн-услуги.

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