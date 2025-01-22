Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн за рік
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У середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн). Дані опублікував заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Судячи з опублікованих даних, всього українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн за 2024 рік.

"Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг", – прокоментував Железняк.

Загалом гральний бізнес заплатив рекордні 16,9 млрд грн податків за минулий рік, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн за рік

Водночас за рік зменшилося податкове навантаження на гральний бізнес.

Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн за рік
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