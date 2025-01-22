Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн за рік

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У середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн). Дані опублікував заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Судячи з опублікованих даних, всього українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн за 2024 рік.

"Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг", – прокоментував Железняк.

Загалом гральний бізнес заплатив рекордні 16,9 млрд грн податків за минулий рік, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Водночас за рік зменшилося податкове навантаження на гральний бізнес.