Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн за год
В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний тратили 12,7 млрд грн (в декабре 19,4 млрд грн). Данные опубликовал заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
Судя по опубликованным данным всего украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн за 2024 год.
"Не все проигрывают (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", — прокомментировал Железняк.
В целом игорный бизнес заплатил рекордные 16,9 млрд грн налогов за прошлый год, что на 63% больше, чем за 2023 год.
При этом, за год уменьшилась налоговая нагрузка на игорный бизнес.
- 4 декабря 2024 года Верховная Рада решила ликвидировать Комиссию по игорному бизнесу. Лицензии автоматизируют.
- 31 декабря Минфин подсчитал, что украинцы и бизнес уплатили 1 трлн грн налогов в 2024 году.