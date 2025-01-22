Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн за год
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В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний тратили 12,7 млрд грн (в декабре 19,4 млрд грн). Данные опубликовал заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк

Судя по опубликованным данным всего украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн за 2024 год.

"Не все проигрывают (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", — прокомментировал Железняк.

В целом игорный бизнес заплатил рекордные 16,9 млрд грн налогов за прошлый год, что на 63% больше, чем за 2023 год

Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн за год

При этом, за год уменьшилась налоговая нагрузка на игорный бизнес.

Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн за год
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