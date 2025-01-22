Украинцы потратили на азартные игры 160 млрд грн за год

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В среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний тратили 12,7 млрд грн (в декабре 19,4 млрд грн). Данные опубликовал заместитель главы парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

Судя по опубликованным данным всего украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн за 2024 год.

"Не все проигрывают (что-то возвращается как выигрыш). Но в целом это, конечно, печальный факт во время войны, что почти 20 млрд денег тратят люди на такой тип развлечений", — прокомментировал Железняк.

В целом игорный бизнес заплатил рекордные 16,9 млрд грн налогов за прошлый год, что на 63% больше, чем за 2023 год.

При этом, за год уменьшилась налоговая нагрузка на игорный бизнес.