В Бюро економічної безпеки розпочали переатестацію працівників

Співробітники БЕБ повинні будуть підтвердити свою кваліфікацію, щоб продовжити роботу в бюро

Фото: БЕБ

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 29 січня підписав наказ про початок одноразової атестації працівників БЕБ. Про це повідомляється на сайті бюро.

Атестація передбачена для працівників як центрального апарату, так і територіальних управлінь.

Вони зобов'язані протягом 14 днів подати письмову заяву – або згоду на проходження атестації, або відмову від неї.

Атестація проводиться на виконання закону України про перезавантаження БЕБ, який дозволив запустити конкурс з обрання нового директора.

Цивінського обрали на конкурсі й призначили директором у серпні 2025-го.

Перевірка кваліфікації працівників – наступний етап перезавантаження.

Згідно з законом, переатестація працівників БЕБ також проводиться комісією, де шість представників має подати новообраний директор БЕБ і ще шість – міжнародні партнери за пропозицією українського бізнес-середовища.