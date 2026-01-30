В Бюро экономической безопасности начали переаттестацию работников

Сотрудники БЭБ должны будут подтвердить свою квалификацию, чтобы продолжить работу в бюро

Фото: БЭБ

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цывинский 29 января подписал приказ о начале единоразовой аттестации работников БЭБ. Об этом сообщается на сайте бюро.

Аттестация предусмотрена для работников как центрального аппарата, так и территориальных управлений.

Они обязаны в течение 14 дней подать письменное заявление – либо согласие на прохождение аттестации, либо отказ от нее.

Аттестация проводится во исполнение закона Украины о перезагрузке БЭБ, который позволил запустить конкурс по избранию нового директора.

Цивинского выбрали на конкурсе и назначили директором в августе 2025-го.

Проверка квалификации работников – следующий этап перезагрузки.

Согласно закону, переаттестация работников БЭБ также проводится комиссией, где шесть представителей должен подать новоизбранный директор БЭБ и еще шесть – международные партнеры по предложению украинской бизнес-среды.