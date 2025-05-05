У Бюро економічної безпеки змінився керівник: Перхун знову в.о. директора
Кабінет міністрів скасував своє квітневе рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки України. Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун, йдеться в розпорядженні №422 від 2 травня.
Кутерга виконував обов'язки директора менше ніж місяць.
Перхун керував Бюро економічної безпеки з квітня 2024 року до квітня 2025 року.
Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.
Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.
- У лютому 2023 року податковий комітет Верховної Ради визнав роботу БЕБ незадовільною.
- У квітні 2023 року Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника за власним бажанням.
- У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ.