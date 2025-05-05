В Бюро экономической безопасности сменился руководитель: Перхун снова и.о. директора

Сергей Перхун (Фото: БЭБ)

Кабинет министров отменил свое апрельское решение о назначении Максима Кутерги исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины. Обязанности руководителя ведомства снова будет выполнять первый заместитель Сергей Перхун, говорится в распоряжении №422 от 2 мая.

Кутерга исполнял обязанности директора меньше месяца.

Перхун руководил Бюро экономической безопасности с апреля 2024 по апрель 2025 года.

Полноценного руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года.

В соответствии с законом о БЭБ в случае увольнения директора с должности полномочия выполняет его первый заместитель, но не больше одного года.