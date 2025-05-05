В Бюро экономической безопасности сменился руководитель: Перхун снова и.о. директора
Кабинет министров отменил свое апрельское решение о назначении Максима Кутерги исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины. Обязанности руководителя ведомства снова будет выполнять первый заместитель Сергей Перхун, говорится в распоряжении №422 от 2 мая.
Кутерга исполнял обязанности директора меньше месяца.
Перхун руководил Бюро экономической безопасности с апреля 2024 по апрель 2025 года.
Полноценного руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года.
В соответствии с законом о БЭБ в случае увольнения директора с должности полномочия выполняет его первый заместитель, но не больше одного года.
- В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.
- В апреле 2023 года Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника по собственному желанию.
- В июне 2024 года Верховная Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ.