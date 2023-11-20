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"В них немає достатньо глибокої експертизи". Шурма – про позицію МВФ щодо податкової реформи

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 13:22
Фото: пресслужба Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма вважає, що Міжнародний валютний фонд помиляється щодо запропонованого ним проєкту податкової реформи. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

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"Є позиція Міжнародного валютного фонду. Вони не готові проговорювати такі речі. Чому вони не бачать достатньо широко і глибоко проблему, я не маю права оцінювати. Мені здається, що це очевидно для будь-якої людини, яка має досвід роботи в бізнесі, яка глибоко розуміє природу української економіки і тих глибинних проблем і процесів, які там відбуваються. Це очевидно і на поверхні. Враховуючи, що вони фізично не є в Україні, і досі вони не повернулися в Україну, в них немає офісу, в них немає достатньо глибокої експертизи, вони цього просто не розуміють", – сказав Шурма.

Міжнародний валютний фонд вважає, що реформа призведе до зниження податкових надходжень, але Шурма не погоджується із цим.

"Вони рахують виключно прямо арифметично, не аналізуючи глибинну природу процесів, які відбуваються в бізнесі, в економіці. В них дуже лінійний розрахунок: є надходження 100 мільярдів за ставки 20%. Якщо ставка буде 10%, то надходження будуть 50 мільярдів. Вони не враховують те, що 70-80% зарплат в приватному секторі виплачується з оптимізацією податків, просто цього не бачать. Не бачать того, який масштаб несплати податку на прибуток завдяки різного роду оптимізації", – сказав він.

Шурма визнав, що з його проєктом реформи "поки що не складається".

"Враховуючи те, що ми зараз дуже залежні від зовнішньої фінансової допомоги, ставити під ризик фінансову допомогу буде просто безвідповідально. Воно лежатиме готове для запуску, коли буде вікно можливостей", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Андрій Водяний
податкиОфіс президентаМВФРостислав Шурмаподаткова реформа
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