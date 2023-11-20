"У них нет достаточно глубокой экспертизы". Шурма – о позиции МВФ по налоговой реформе

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма считает, что Международный валютный фонд ошибается по поводу предложенного им проекта налоговой реформы. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

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"Есть позиция Международного валютного фонда. Они не готовы проговаривать такие вещи. Почему они не видят достаточно широко и глубоко проблему, я не имею права оценивать. Мне кажется, что это очевидно для любого человека, имеющего опыт работы в бизнесе, который глубоко понимает природу украинской экономики и тех глубинных проблем и происходящих там процессов. Это очевидно и на поверхности. Учитывая, что они физически не находятся в Украине, до сих пор не вернулись в Украину, у них нет офиса, у них нет достаточно глубокой экспертизы, они этого просто не понимают", – сказал Шурма.

Международный валютный фонд считает, что реформа приведет к снижению налоговых поступлений, но Шурма не соглашается с этим.

"Они считают исключительно прямо арифметически, не анализируя глубинную природу происходящих в бизнесе процессов в экономике. У них очень линейный расчет: есть поступления 100 миллиардов при ставке 20%. Если ставка будет 10%, то поступления будут 50 миллиардов. Они не учитывают то, что 70-80% зарплат в частном секторе выплачивается с оптимизацией налогов, просто этого не видят. Не видят того, какой масштаб неуплаты налога на прибыль за счет разного рода оптимизации", — сказал он.

Шурма признал, что с его проектом реформы "пока не складывается".

"Учитывая, что мы сейчас очень зависимы от внешней финансовой помощи, ставить под риск финансовую помощь будет просто безответственно. Оно будет лежать готовым для запуска, когда будет окно возможностей", — сказал замглавы Офиса президента.