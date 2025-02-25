Велика Британія збільшує видатки на оборону до 2,6% ВВП

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія збільшить видатки на оборону до 2,6% ВВП до 2027 року, включно з додатковим фінансуванням розвідувальних служб. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

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У період з 2027-2029 років видатки на оборону будуть збільшені до 3% ВВП.

За словами прем'єра, Велика Британія щороку витрачатиме на оборону додатково $17 млрд, починаючи з 2027 року. За даними британського Міністерства оборони, видатки на оборону склали $69,4 млрд у 2023/2024 фінансовому році.

Збільшення видатків на сектор оборони відбуватиметься коштом скорочення міжнародної допомоги з 0,5 до 0,3% ВВП. Востаннє Велика Британія скорочувала бюджет міжнародної допомоги у листопаді 2020 року під час економічної кризи, спричиненої COVID, зменшивши її до 0,5% ВВП із 0,7%.

"Відсьогодні я можу оголосити, що цей уряд розпочне найбільше стійке збільшення видатків на оборону з часів закінчення холодної війни", – цитує агентство заяву Стармера.