Британия увеличивает расходы на оборону до 2,6% ВВП

Увеличение расходов на сектор обороны будет происходить за счет сокращения международной помощи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,6% ВВП до 2027 года, включая дополнительное финансирование разведывательных служб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Кира Стармера.

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В период с 2027-2029 гг. расходы на оборону будут увеличены до 3% ВВП.

По словам премьера, Великобритания будет ежегодно тратить на оборону дополнительно $17 млрд, начиная с 2027 года. По данным британского Министерства обороны, расходы на оборону составили $69,4 млрд в 2023/2024 финансовом году.

Увеличение расходов на сектор обороны будет происходить за счет сокращения международной помощи с 0,5% до 0,3% ВВП. В последний раз Великобритания сокращала бюджет международной помощи в ноябре 2020 года во время экономического кризиса, вызванного COVID, уменьшив его до 0,5% ВВП с 0,7%.

"С сегодняшнего дня я могу объявить, что это правительство начнет самое крупное устойчивое увеличение расходов на оборону со времен окончания холодной войны", — цитирует агентство заявление Стармера.