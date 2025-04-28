Великий бізнес підняв зарплати на 23% у 2024 році — дослідження Forbes Ukraine

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У 2024 році великі компанії в Україні в середньому збільшили зарплати штатним працівникам на 23%. Про це заявив директор аналітичного відділу Forbes Ukraine Олексій Блінов.

Дослідження охопило всі компанії з річним виторгом понад 1 млрд грн — майже 2000 підприємств, на яких працює близько 1,6 млн людей.

Показник приросту зарплат серед великого бізнесу практично збігається з даними Держстату, де зафіксували 23% зростання середньої зарплати за рік.

Водночас реальні суми різняться: середня зарплата на великих підприємствах становить 29 153 грн, тоді як по країні — 21 473 грн (до сплати ПДФО та військового збору).

Окремо проаналізували зарплатні тренди майже 150 компаній, які подали анкети для участі в рейтингу роботодавців Forbes 2025 року. Тут середній приріст зарплат склав 19%, а серед найкращих 50 роботодавців — 16%.

За словами Блінова, компанії, що пропонують працівникам сильні нематеріальні переваги (розвиток, атмосфера, стабільність), можуть утримувати співробітників без суттєвого збільшення зарплат, на відміну від інших учасників ринку.