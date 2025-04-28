Большой бизнес поднял зарплаты на 23% в 2024 году — исследование Forbes Ukraine

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В 2024 году крупные компании в Украине в среднем увеличили зарплаты штатным работникам на 23%. Об этом заявил директор аналитического отдела Forbes Ukraine Алексей Блинов.

Исследование охватило все компании с годовой выручкой более 1 млрд грн – почти 2000 предприятий, на которых работает около 1,6 млн человек.

Показатель прироста зарплат среди крупного бизнеса практически совпадает с данным Госстата, где зафиксировали 23% роста средней зарплаты за год.

В то же время реальные суммы отличаются: средняя зарплата на крупных предприятиях составляет 29 153 грн, тогда как по стране — 21 473 грн (до уплаты НДФЛ и военного сбора).

Отдельно проанализировали зарплатные тренды почти 150 компаний, подавших анкеты для участия в рейтинге работодателей Forbes 2025 года. Здесь средний прирост зарплат составил 19%, а среди топ-50 работодателей – 16%.

По словам Блинова, компании, предлагающие работникам сильные нематериальные преимущества (развитие, атмосфера, стабильность) могут удерживать сотрудников без существенного увеличения зарплат, в отличие от других участников рынка.