"Врахували помилки". Новий держбюджет планують з розрахунку іншої тривалості війни

Хоча структурно і змістовно це практично копія бюджету 2024 року

Фінанси та військо. Графіка: LIGA.net

Планування значних обсягів видатків на потреби оборони впродовж усього 2025 року дозволить уникнути необхідності терміново переглядати головний фінансовий план країни, аби вишукувати ресурси на війну, і це має забезпечити певну фінансову стабільність.

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Про це в інтерв’ю для LIGA.net розповів президент інвестгрупи УНІВЕР Тарас Козак.

"Приємно, що уряд і Мінфін у цьому році врахували помилки 2022 року і 2023 року, коли в бюджеті оптимістично планували військові потреби не на весь рік, а на перші пів року.

На 2025 рік планування фінансів зроблено з розрахунку на те, що війна триватиме весь рік. У цьому плані це виглядає краще, бо не доведеться терміново вишукувати кошти для збільшення видатків посеред року", – сказав він.

Та додав, що, як і у попередньому році, Україна ще не має підтвердження джерел фінансування на весь 2025 рік, але варіанти є, тож ресурси, певно, будуть.

Загалом же, на його думку, держбюджет 2025 року структурно і змістовно – це практично копія бюджету цього з поправками на актуальні показники ВВП, інфляції і інші макропрогнози.