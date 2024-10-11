"Учли ошибки". Новый госбюджет планируется из расчета другой продолжительности войны

Хотя структурно и содержательно это практически копия бюджета 2024 года

Финансы и армия. Графика: LIGA.net

Планирование значительных объемов расходов на нужды обороны на протяжении всего 2025 года позволит избежать необходимости срочно пересматривать главный финансовый план страны для поиска ресурсов на войну, и это должно обеспечить определенную финансовую стабильность.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

"Приятно, что правительство и Минфин в этом году учли ошибки 2022 года и 2023 года, когда в бюджете оптимистично планировали военные нужды не на весь год, а на первые полгода.

На 2025 год планирование финансов сделано в расчете на то, что война будет продолжаться весь год. В этом плане это выглядит лучше, потому что не придется срочно выискивать средства для увеличения расходов в середине года", – сказал он.

Но добавил, что, как и в предыдущем году, у Украины еще нет подтверждения источников финансирования на весь 2025 год, но варианты есть, поэтому ресурсы, вероятно, будут.

В целом же, по его мнению, госбюджет 2025 года структурно и содержательно – это практически копия бюджета этого с поправками на актуальные показатели ВВП, инфляции и другие макропрогнозы.