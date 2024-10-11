"Учли ошибки". Новый госбюджет планируется из расчета другой продолжительности войны
Планирование значительных объемов расходов на нужды обороны на протяжении всего 2025 года позволит избежать необходимости срочно пересматривать главный финансовый план страны для поиска ресурсов на войну, и это должно обеспечить определенную финансовую стабильность.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.
"Приятно, что правительство и Минфин в этом году учли ошибки 2022 года и 2023 года, когда в бюджете оптимистично планировали военные нужды не на весь год, а на первые полгода.
На 2025 год планирование финансов сделано в расчете на то, что война будет продолжаться весь год. В этом плане это выглядит лучше, потому что не придется срочно выискивать средства для увеличения расходов в середине года", – сказал он.
Но добавил, что, как и в предыдущем году, у Украины еще нет подтверждения источников финансирования на весь 2025 год, но варианты есть, поэтому ресурсы, вероятно, будут.
В целом же, по его мнению, госбюджет 2025 года структурно и содержательно – это практически копия бюджета этого с поправками на актуальные показатели ВВП, инфляции и другие макропрогнозы.
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