Доходы госбюджета сократились до 123 млрд грн в сентябре — Минфин

За январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,54 трлн грн

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета поступило 122,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В августе доходы госбюджета составили 386,2 млрд грн за счет перечисления 228,1 млрд грн международной помощи. До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило только 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления в сентябре были получены:

40,2 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

22,6 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 36,4 млрд грн, возмещено – 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн – акцизного налога;

20,2 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора;

5,6 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

4,1 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;

3,7 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой – 86,9%.

В целом, по итогам сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,54 трлн грн.